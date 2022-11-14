خبير تقني يحذر: “لا تثق بأي حساب على وسائل التواصل حتى لو كان حساب أخوك”

قال الخبير التقني بسام السيف، إن كثيرا من إعلانات مواقع التواصل مضللة وهناك شركات منظمة بالخارج تستهدف الأشخاص داخل المملكة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، أن المُحتالين الالكترونيين منظمين تنظيم شركات، ويستخدمون حسابات من السعودية.

وتابع: "المُحتال يقول على الضحايا "زبائن".. وأكثر الضحايا من كبار السن والمراهقين".

وحذر الخبير التقني بسام السيف "النساء"، مشيرًا إلى أنهن ضحايا من إعلانات الوظائف الوهمية المنتشرة بمواقع التواصل.

وتابع: "مليون ريال أسبوعياً قيمة الشكاوى التي تصلني من عمليات الاحتيال الإلكتروني".

ووجه نصيحة للمستخدمين قائلا: "لا تثق بأي حساب على وسائل التواصل حتى لو كان حساب أخوك".