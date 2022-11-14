منتدى_الرياض_الاقتصادي.. تفاصيل الافتتاح بحضور المسؤولين والخبراء

انطلقت فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، مساء اليوم، بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.

وسيناقش المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية التي ستعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.

منتدى الرياض الاقتصادي

وقال أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، إن رعاية الملك سلمان للمنتدى منذ انطلاقته الأولى تمثل أكبر دعم لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد أن المنتدى سيلعب دورا كبيرا في تعزيز المشاركة الواسعة من رجال وسيدات الأعمال لتشخيص وتحليل ما يواجهه الاقتصاد الوطني.

وتابع: "نتطلع إلى أن يتمخض المنتدى في دورته العاشرة توصيات ونتائج بنّاءة وعملية".

وقال المحلل الاقتصادي جهاد العبيد، إن الاقتصاد السعودي يشهد قفزة ونهضة في المجالات كافة ومنتدى الرياض الاقتصادي يساعد القطاع الخاص على مواكبة التطلعات.

وقال موفد قناة الإخبارية محمد بن سعد، إنه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح الأمير فيصل بن بندر منتدى الرياض الاقتصادي بمضامين مهمة.

وأضاف: "منتدى الرياض الاقتصادي يقدم منذ أكثر من 20 عاما الكثير من الحلول في الاقتصاد السعودي، وسيتحدث عن الاقتصاد المعرفي والتطورات التقنية الكبيرة".