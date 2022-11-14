متى يتأكد الزوجان أن لديهما مشاكل في الإنجاب؟.. مختص يجيب

أكد الدكتور بندر كتبي، استشاري تأخر الإنجاب، أن الزواج والإنجاب مبكراً أفضل طريقة لتفادي مشاكل الإنجاب.

وأجاب كتبي على سؤال متى يتأكد الزوج والزوجة أن لديهما مشاكل في الإنجاب خلال مداخلة تلفزيونية اليوم عبر برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وقال استشار تأخر الإنجاب: "بعد علاقة زوجية منتظمة لمدة سنة إذ كان الزوجة عمرها 35 عاما أو أقل يبحث الزوجان عن حل، أما إذا كان عمر الزوجة أكثر من 35 عامًا ينتظر 6 شهور فقط بعد العلاقة المنتظمة وبعدها نبحث عن الحل".

وأضاف أن الحل هو الذهاب إلى الشخص المختص وهو طبيب تأخر الإنجاب فقط، وكشف عن سبب الستة أشهر لافتا إلى أن المرأة تتأثر بمرور الوقت أكثر من الرجل.

نصح الدكتور متبي الزوجان قائلا: "لا تضيعوا الوقت ولا تنتظروا كثيرا".