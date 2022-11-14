“تعزيز الصحة النفسية”: يجب ألا يكون صاحب الثروة فقط هو القدوة

قال الدكتور عبدالحميد الحبيب مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إن النمو اللغوي والعقلي والذهني للأطفال، ما قبل سن المدرسة، يتأثر سلباً باستخدام مواقع التواصل والأجهزة الذكية، مؤكدا أن العالم الافتراضي خطر على الأطفال؛ لكن المنع الكامل يسبب مشكلة.

وأضاف في لقاء ببرنامج في الصورة من تقديم الإعلامي عبدالله المديفر: "الحوار والقرب أهم المهارات التي يجب أن تتوافر في الآباء مع أبنائهم، موضحا أنه يجب على الآباء معرفة قدرات أبنائهم جيداً لعدم طلب منهم نتائج تفوق هذه القدرات.

وتابع: "يجب ألا يكون صاحب الثروة فقط هو القدوة، مشيرا إلى أن تسويق النموذج النادر على أنه هو الأساس يرهق الشباب.