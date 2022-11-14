اقتحام مشجع إماراتي لمران منتخب الأرجنتين

تواجد أكثر من 11 ألف متفرج، في تدريب منتخب الأرجنتين، مساء اليوم الإثنين، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشارك في التدريب، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد وصوله إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة صباح اليوم، وتفاعلت معه الجماهير، التي قامت بشراء تذاكر خاصة لحضور المران.

وجاء التدريب اليوم، ضمن معسكر منتخب الأرجنتين الأخير قبل كأس العالم في قطر، خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري، و18 ديسمبر المقبل.

واقتحم مشجع من الإمارات، مران التانجو اليوم نحو ليونيل ميسي قبل أن يتم إخراجه.