احذر.. العسل والتمر قد يؤديان للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية

أكدت الدكتورة رحمة الغيلي، استشاري أمراض السمنة ومرض السكري، أن الإفراط في تناول العسل والتمر يرفع مستويات السكر وقد يؤدي للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

وقالت رحمة الغيلي خلال مداخلة تلفزيونية تعليقا على نصيحة أحد الاستشاريين لمرضى السكري بأن "التمر والسكر الموجود في الفواكه" صحي ومفيد، إنه ورطة كبيرة.

وأضافت أن السكريات الطبيعية بالتمر والعسل لا تقارن بالسكر الأبيض المصنع، لكن الكميات بحد ذاتها في حال زادت عن حدها تكون مضرة أيا كان نوعها.

وتابعت رحمة الغيلي: "الكميات المحددة للتمر والعسل لابد أن يؤخذ معها في الاعتبار الوجبات اليومية وما تحتويه من سكريات".