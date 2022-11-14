المملكة تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت بلدة كويسنجق في إقليم كردستان #العراق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأكدت الخارجية رفض المملكة التام لجميع الاعتداءات التي تهدد سيادة وأمن واستقرار العراق.

كما عبّرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.