فيديو.. لحظة توجه الرئيس “#ماكرون” لمقعد الأمير #محمد_بن_سلمان لمصافحته بقمة العشرين

نشرت قناة "الإخبارية " مقطع فيديو يظهر لحظة توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان لمصافحته، خلال حضور سمو الأمير إحدى اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا.

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية إندونيسيا اليوم، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، في مطار نغوراه راي الدولي في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، معالي الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في جمهورية إندونيسيا السيد لاهوت بنسار.