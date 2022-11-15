انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة.. وعيار 24 يسجل 213 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة، انخفاضا طفيفا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر186.83 ريال، 49.82 دولار، وعيار 18 وصل إلى 160.14 ريال، 42.70 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.52 ريال، 56.94 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 195.73 ريال، 52.19 دولار.

اسعار الاوقية والجنية والسبيكة الذهب في السعودية

ووصل سعر بيع أونصة الذهب 6592.50 ريال أو 1758 دولار

وجاء سعر شراء أونصة الذهب 6596.25 ريال أو 1759دولار

وبلغ سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 211 ألفًا و954 ريال أو 56 ألفًا و521 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 (زنة 8 جرامات) اليوم يصل إلى 1483.68 ريال 395.65 دولار.