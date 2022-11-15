فيديو.. #ولي_العهد يلتقي الرئيس التركي على هامش قمة مجموعة العشرين في #إندونيسيا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية تركيا.