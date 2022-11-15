تنبيه #عاجل من “#حساب_المواطن” بشأن المدة المتبقية لاستمرار الدعم الإضافي

أوضح برنامج "حساب المواطن" المدة المتبقية لاستمرار الدعم الإضافي.

وأكد "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على حسابه على "تويتر"، "خدمة المستفيدين"، أن الدعم الإضافي المقدم حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف أن البرنامج يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع الخميس الماضي، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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