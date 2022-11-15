ساعة ذكية وهاتف.. ماذا يحدث مع لافروف في #إندونيسيا؟

ظهرت أنباء مثيرة حول نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى المستشفى بعد وصولة إندونيسيا لحضور قمة العشرين، ومع ظهوره لإيضاح الحقيقة من خلال مقطع فيديو وهو يعمل ، شد انتباه رواد السوشيال ميديا الساعة الذكية التي تجمع معلومات وهاتف أبل أمريكي الصنع .

هل نقل لافروف إلى المستشفى في إندونيسيا

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤولين إندونيسيين ، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نقل إلى المستشفى بعد وصوله إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين.

وعلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقطع فيديو، على الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، ودعا وسائل الإعلام الغربية إلى أن تكون نزيهة وتكتب الحقيقة في معظم الأحيان.

ونقلت عنه “روسيا اليوم” في مقطع فيديو من شرفة الفندق الذي يقيم فيه، إن مثل هذه الأخبار المزيفة لسيت بجديدة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الغربية منذ سنوات تتحدث أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست بخير.

وفي وقت سابق نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، صحة هذه الأنباء ووصفتها بالمزيفة، وقالت : “أنا ووزير الخارجية سيرغي فيكتوروفيتش لافروف هنا في إندونيسيا نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا، اتضح أنه تم نقله إلى المستشفى، وهذا مستوى عال من التزييف”.

ساعة ذكية من صنع شركة أبل

كما ظهرت مزاعم على الشبكات الاجتماعية بأن وزير الخارجية الروسي يستخدم أجهزة من شركات أمريكية تسمح بجمع معلومات عن مالكها.

وهذه المزاعم ظهرت بعد أن نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، مقطع فيديو يظهر الوزير وهو يعمل، لنفي أنباء عن وجوده في المستشفى.

ونفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأنباء التي تزعم أن لديه ساعة ذكية من صنع شركة أبل.

وفي تصريح لوكالة أنباء "تاس"، قال رئيس الدبلوماسية الروسية: "يجدر التوضيح بشكل خاص للأميين، أن الساعة لم تصنعها شركة أبل، بل شركة هواوي".

وزير الخارجية الروسي يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين

افادت “روسيا اليوم” ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف وصلا إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، الذي سيستمر يومين.

وتعقد قمة مجموعة الـ20 في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16، ويمثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ويعتزم الوفد الروسي تقديم عدد من المبادرات المحددة فيما يتعلق بامدادات موارد الغذاء والطاقة، بما في ذلك بناء التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة. بالإضافة إلى إلقاء كلمة في القمة، من المقرر أن يعقد لافروف عدة لقاءات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين.