البحرية الأمريكية: ضبط 70 طناً من وقود #الصواريخ على متن قارب متجه من #إيران إلى #اليمن

في دليل دامغ جديد على تورط إيران في دعم ميلشيا الحوثي الإرهابية باليمن، تم ضبط اليوم الثلاثاء كميات كبيرة من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى اليمن.

وأعلنت قوات البحرية الأمريكية، عن ضبط 70 طنًا من وقود الصواريخ بالقارب، موضحة أن الوقود الذي تم ضبطه يكفي لـ10 صواريخ باليستية، -وفقا لـ"العربية"-.

وأكدت البحرية الأمريكية أن أعمال التهريب التي تقوم بها إيران خطيرة وغير مسؤولة.

على جانب آخر، شهد مخيم نازحين في الحديدة غرب اليمن اندلاع حريق أسفر عن التهام عشرات الخيام والمساكن المؤقتة، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في المخيم الذي يضم قرابة 1200 أسرة نازحة.