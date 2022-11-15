مجموعة_العشرين تندد بالتداعيات الاقتصادية لحرب #أوكرانيا.. استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها “غير مقبول”

ستندد البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين، بما فيها روسيا ، بالتداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا، بحسب مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي والتي ستدينها معظم الدول المنضوية في التكتل.

وكشفت المسودة عن تمديد اتفاق مع روسيا تنقضي مهلته السبت يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.:

وتحذّر الوثيقة التي يتعيّن على قادة دول المجموعة الموافقة عليها قبل صدورها رسميا في ختام القمة الأربعاء من أن "حقبة اليوم يجب ألا تكون حقبة حرب".

كما تعتبر أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها "غير مقبول"، بعدما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إمكانية اللجوء إليها في أوكرانيا.

ودعت مسودة البيان إلى تمديد اتفاق مع روسيا تنقضي مهلته السبت يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، مؤكدة أن الجميع شاهد التأثير السلبي الإضافي للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

ولفتت المسودة إلى وجود وجهات نظر أخرى تفيد بأن مجموعة العشرين ليست المنصة المخصصة لحل القضايا الأمنية، لكن الدول الأعضاء تقر بأن القضايا الأمنية قد تحمل عواقب كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي.