رسميًا.. عدد #سكان_العالم يتخطى 8 مليارات نسمة

تضاعف عدد سكان العالم خلال الـ40 عامًا الماضية، ليتخطى رسميا 8 مليار نسمة، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة.

وتضاعف عدد سكان العالم خلال الـ40 عامًا الماضية، فبعد أن وصل في عام 1960 إلى 3 مليارات نسمة تضاعف ليصل في 1998 إلى 6 مليارات.

عدد سكان العالم سيصل إلى 9 مليارات نسمة عام 2050.

وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان العالم، سيظل يتزايد حتى يصل إلى 9 مليارات نسمة عام 2050.

وقبل عامين، حذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث انفجار سكاني أو أزمة سكانية عالمية بحيث أن موارد الأرض لن تكفي البشر الذين يعيشون عليها.