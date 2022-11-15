أصحاب المحلات التجارية في #إيران يدخلون في #إضراب_عام تضامناً مع المتظاهرين ضد قمع السلطات

أعلن مجموعة من أصحاب المتاجر في إيران الدخول في إضراب عام إلى أجل غير مسمى ، تلبية للدعوات التي وجهها إليهم المتظاهرين للتعبير عن غضبهم من قمع السلطات الإيرانية.

وأضرب أصحاب المتاجر في سوق أراك وكذلك في رشت ومعشور ماهشهر ومرودشت، عبر إغلاق محلاتهم تلبية للدعوة العامة التي وجهها اليهم المتظاهرين.

كما شاركت أسواق المدن الإيرانية التي أغلقت أبواب متاجرها تلبية لدعوة الإضراب العام وهي: سوق طهران الكبير و"تهرانبارس" ومريوان ومرودشت ومشهد ومعشور/ ماهشهر.

كما شاركت في الأضراب كذلك أسواق سنندج وسقز وبوكان وكرج ورشت ومهاباد وشيراز ونجف آباد وأشنويه وكامياران وبانه.