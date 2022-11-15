 “#مُدد”: رفع نسبة التزام #المنشآت بدفع #الأجور للعاملين بالقيمة والوقت المحدد بدءاً من الشهر المقبل

أعلنت منصة "مدد" المعنية بتقديم حلول متكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور عن البدء في رفع نسبة التزام المنشآت، بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاما الشهر المقبل.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أنه حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاما، سيتم بدءا من شهر ديسمبر ۲۰۲۲ رفع نسبة التزام المنشآت التي تتراوح عمالتها من (۱-۲۹) عاملا إلى ۹۰٪ ورفع نسبة التزام المنشآت التي تتراوح عمالتها من (۳۰) عامل فأكثر إلى 90%..

وأضافت أنه تستمر إمكانية تبرير صاحب العمل على المخالفة لـ 30 يوم من تاريخ صدورها.

كما تستمر إمكانية رد العامل على تبرير صاحب العمل لمدة 7 أيام من تاريخ إشعاره بالتبرير، عند رد العامل على تبرير صاحب العامل بالقبول أو الرفض، يقوم النظام بمعالجة التبريرات المعلقة تلقائيا.