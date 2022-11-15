ضبط (6) أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب في #الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية والسودانية، ومواطن؛ لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في السطو على محال تجارية، ومرافق عامة، وسلب ما تحتويه، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.