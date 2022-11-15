إيلون ماسك أمام القضاء بسبب مكافآت تصل إلى 56 مليار دولار

يمثل إيلون ماسك أمام القضاء الأمريكي خلال الفترة المقبلةـ، بعد تقدم أحد المساهمين في شركة «تسلا» بدعوى قضائية اتهمت إياه باستخدام سلطته لإقرار شروط خاصة لصالحه في حزمة المكافآت التعويضية التي يحصل عليها، وقد تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار.

وبحسب حزمة المكافآت التعويضية هذه، التي تم تم الاتفاق عليها مع المساهمين في 2018، يحصل «ماسك» على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار، حال تحقيقه جميع أهداف الشركة المتفق عليها آنذاك.

واتهمت الدعوى إدارة الشركة بإخفاء تفاصيل طريقة حساب المكافآت التعويضية، واستخدام «ماسك» سلطاته كرئس تنفيذي لوضع شروطه بشأن هذه الحزمة، وعدم عمله بالشركة لدوام كامل.

ونفى محامو أغنى رجل في العالم هذه المزاعم، مؤمكدين أن الحزمة تمت بإجراءات عادلة، وبموافقة المساهمين عليها.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن مقدم الدعوى القضائية يأمل في اثبات استخدام «ماسك» لسلطته في مجلس الشركة المصنعة للسيارات لإملاء شروط الحزمة في 2018، التي لم تتطلب منه العمل في الشركة بدوام كامل.