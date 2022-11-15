ألمانيا.. امتلاء منشآت تخزين الغاز استعدادا للشتاء

أكدت ألمانيا، اليوم، امتلاء منشآت تخزين الغاز لديها تمامًا، فيما تستعد البلاد لفصل الشتاء محرومة من الطاقة الروسية، إثر الحرب مع أوكرانيا.

وقالت وكالة الشبكة الفيدرالية في تحديث يومي: "يبلغ مستوى التخزين في ألمانيا 100 في المائة"، مشيرة إلى أن بعض منشآت التخزين كانت قادرة على استيعاب كميات إضافية من الغاز وأن التخزين يمكن أن يستمر حتى عندما تكون السعة 100 في المائة".