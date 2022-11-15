” لا سلام ولا كلام “.. ماذا فعل رونالدو وبرونو فى مران البرتغال

كشفت صحيفة " Football Daily " الإنجليزية عن استمرار مظاهر الخلاف بين كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز في مران منتخب البرتغال استعداد لكأس العالم قطر2022

ونشرت الصحيفة مقطع مصور لتدريبات البرتغال وكتبت : برونو ورونالدو لا ينظران لبعضهم البعض في التدريبات.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة بين كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وزميله برونو فيرنانديز فى معسكر البرتغال، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر ، بعد أن انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن تجاهل برونو فيرنانديز زميله كريستيانو رونالدو فى غرف الملابس داخل معسكر البرتغال، ثم عاد يوجه التحية إلي الدون بعدما قدم الأخير يده وقام بإحراجه أمام زملائه.