مانشستر يونايتد يضع مبابى بديلا لــ رونالدو فى انتقالات الشتاء

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزية وضعت كيليان مبابي هدف محتمل ليحل محل كريستيانو رونالدو بعد أن أثار الأخير العديد من الأزمات داخل جدران النادي.

وقالت صحيفة " ميرور" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت وضع العديد من الحلول ، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن رغبة تين هاج، المدير الفنى لمانشستر يونايتد فى رحيل كرستيانو رونالدو عن قلعة أولد ترافورد، ويبدو أن رواية النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو تسطر فصلها الأخير بعد العديد من الأخبار السلبية التى خرجت فى الأشهر الأخيرة، وتفيد بأزمات كبيرة بين اللاعب وتين هاج المدير الفنى للفريق.

وقالت شبكة ESPN إن تين هاج أخبر إدارة مانشستر يونايتد أمس أن كريستيانو يجب ألا يلعب لمانشستر يونايتد مجددًا.

وكان كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد قد أكد أن إدارة ناديه لم تصدق مرض ابنته ودخولها بالمستشفى عقب وفاة توأمها، وهو ما تسبب فى حالة من السوء اتجاههم خلال تلك الفترة التى تزامنت مع التحضيرات لبداية الموسم الحالى والتى غاب عنها.