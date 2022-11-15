تعرف على خطوات استبدال لوحات السيارات إلكترونياً عبر #أبشر

كشف الأمن العام عن تفاصيل خدمة استبدال لوحات السيارات بشكل إلكتروني عبر منصة «أبشر».

وأوضح الأمن العام على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، اليوم، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن الأفراد من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي، دون زيارة مقار المرور.

وبَين طريقة تنفيذ الخدمة، بداية من الدخول على منصة «أبشر»ـ ثم اختيار «خدمات» من تبويب «المركبات».

وتتمثل الخطوة الثانية في اختيار «إدارة المركبات»، ثم تحديد نوع المركبة واختيار «استبدال لوحات المركبة» في الخطوة الثالثة.