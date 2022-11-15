مختص يحذر من مشروبات الطاقة: “تؤدي إلى الوفاة” #عاجل

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من مشروبات الطاقة المنتشرة بين الشباب خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن المشروبات الغازية تزيد من حموضة المعدة.

وقال النمر في مداخلة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء عبر قناة “روتانا خليجية”، إن القهوة مع مشروبات الطاقة، التي يتناولها الشباب بكميات كبيرة تحتوى على كافيين، مشيرا إلى أن هذه المشروبات تؤدي إلى زيادة نبضات القلب وعدم انتظامها، إضافة إلى رفع نبضات القلب، وزيادة لزوجة الدم كما تؤثر على تخطيط القلب.

وكشف استشاري وأستاذ أمراض القلب عن إدمان الكثير من الأشخاص لمشروبات الطاقة، وأكد أن الأب والأم هم القادرين على منع مشروبات الطاقة، نظرا أنهما هم القدوة.

وأضاف خالد النمر أن احتمالية الوفاة من الكافيين عالية جدا في حال زاد الاستهلاك، لافتا إلى أن الموجود في مشروبات الطاقة ليس كافيين فقط مثل القهوة بل هناك إضافات كثيرة تضر بالصحة.

وأوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب، أنه مع تقدم العمر لا يستطيع الجسم تحمل كمية الكافيين.