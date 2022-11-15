خطوات رفع الصور للمنتجات الجديدة على منصة #سابر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تطبيق إلزامية رفع صورة واحدة كمرحلة أولى للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية لإصدار شهادة الإرسالية، اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2022.

وكشفت الهيئة عن خطوات رفع صور المنتجات المضافة مسبقًا عبر 7 خطوات بدايةً من تسجيل الدخول على منصة "سابر"، مسار المنتجات التجارية، ثم النقر على منتجات مضافة، وتحديد المنتجات ثم النقر على الخيارات، وبعد ذلك النقر على تعديل بيانات المنتج، والنقر على التالي، والقيام برفع الصور، وأخيراً النقر على التالي للحفظ.

وأما بالنسبة إلى خطوات رفع الصور للمنتجات الجديدة فتتم عبر 4 خطوات تبدأ بتسجيل الدخول عبر منصة سابر (مسار المنتجات التجارية)، والبحث بالرمز الجمركي للمنتج أو الكلمات المفتاحية، ثم تعبئة بيانات المنتج الأساسية، وأخيراً إضافة الصور.

وقالت الهيئة إن "سابر" عملت على تحسينات عامة طوّرت من سهولة استخدام المنصة، سعيًا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية.