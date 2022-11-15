منتخب السعودية يخوض تدريباً قبل مباراة كرواتيا استعدادا لـ كأس العالم 2022

خاض منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد تدريباً ضمن الاستعدادات الجارية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 القادمة التي ستقام في قطر في الفترة من الأحد القادم ويستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل في مسابقة تاريخية التي ينظمها بلد عربي لأول مرة، بالإضافة الى المباراة المرتقبة التي ستقام أمام كرواتيا في الثانية عصراً غداً الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بجانب منتخبات المكسيك والأرجنتين وبولندا.

وتقام مباراة الأرجنتين والسعودية في بداية مشوار الأخضر في كأس العالم 2022 تقام على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، ضمن مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كذلك منتخبي بولندا والمكسيك.