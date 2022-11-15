رينارد: مباراة كرواتيا مهمة ولكن لقاءاتنا في كأس العالم 2022 أهم

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن الاستعدادات الجارية لخوض منافسات كأس العالم 2022 القادمة التي ستقام في قطر في الفترة من الأحد القادم ويستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل في مسابقة تاريخية التي ينظمها بلد عربي لأول مرة، بالإضافة الى المباراة المرتقبة التي ستقام أمام كرواتيا في الثانية عصراً غداً الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي.

وقال هيرفي رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء: "مباراة أخيرة لنا في مشوار التحضيرات، ويبقى أمامنا أسبوع واحد قبل خوض مباراتنا الأولى في كأس العالم 2022، وهو الأمر نفسه للمنتخب الكرواتي الذي قدم إلى السعودية مؤخرًا من أجل تحضيراته، لذلك مباراة غداً، ستكون قويه، و لا ننسى أن منتخب كرواتيا لعب نهائي كأس العالم 2018".

أضاف هيرفي رينارد: "اختيار اللعب أمام منتخب كرواتيا جيد لنا في هذه المرحلة من البرنامج الإعدادي، وخلال مسيرتي التدريبية لعبت الكثير من المباريات التجريبية لكن الأهم في المقام الأول البطولة المشاركين فيها".