غضب أمريكي أوروبي من قصف روسيا لبولندا.. وموسكو ترد

حالة من الغضب سيطرت على الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط صواريخ روسية داخل بولندا قرب حدود أوكرانيا.

وقالت بولندا مساء اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ الروسية أسفرت عن مقتل شخصين.

ومن جهته، قال حلف شمال الأطلسي “الناتو” إنه يتحقق من تقارير بشأن سقوط صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بولندا حليف مهم لنا ونعمل معها لمعرفة ما حدث لاتخاذ الخطوات التالية.

وقالت دولة التشيك إنه في حال أكدت بولندا بأن الصواريخ الروسية استهدفت أراضيها فهذا يعتبر تصعيدا كبيرا.

وأعلنت دولة لاتفيا تضامنها مع بولندا وأدانت استهداف روسيا أراضي دولة في حلف شمال الأطلسي، كما أستونيا، أنها مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وردت موسكو على سقوط صواريخ روسية داخل أراضيها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية من موقع قرية بشيفودوف بأسلحتنا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية غن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعتبر استفزازا متعمدا يهدف لتصعيد النزاع.