انطلاق “موسم حائل” بالتعاون مع وزارة الرياضة ونادي الصقور السعودي الخميس المقبل

انطلقت، الثلاثاء، أول فعاليات موسم حائل بإتاحة عملية تسجيل المشاركين في كأس موسم حائل للصقور، استعداداً لانطلاق فعاليات موسم حائل 2022 م، والذي يبدأ الخميس المقبل ويستمر حتى يوم السبت.

ويأتي تنظيم كأس موسم حائل ومتحف الصقور بالتعاون والشراكة مع وزارة الرياضة ونادي الصقور السعودي؛ بهدف التعريف بإرث الصقور العريق، وتشجيع الصقارين على ممارسة هوايتهم التراثية والمحافظة عليها، ونقلها للأجيال القادمة، حيث خصص موسم حائل جوائز إجمالية للفائزين في مسابقة الملواح في الكأس تصل إلى 6 ملايين ريال.

وشهدت لجنة التسجيل إقبالاً واسعاً من الصقارين للالتحاق بأشواط المُلاك والمحترفين، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة تسجيل صقورهم يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً، فيما يستقبل المشاركون يومي الخميس والجمعة في موقع كأس موسم حائل للصقور مقابل فندق الميلينيوم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، حيث يسجل المشاركون حتى اليوم الذي يسبق كل شوط، فيما تنطلق الأشواط عند الساعة السابعة صباحاً.

وأشاد صقارون بسلاسة عملية التسجيل، إذ لا تستغرق سوى دقائق معدودة، ويتم تسجيل الصقور من 6 فئات هي (الشاهين، الحر، الجير بيور، القرموشة جير، الجير شاهين، تبع جير)، وينظم سباقات للفرخ وأخرى القرناس، إذ تشهد مسابقة الملواح في الكأس تنظيم 24 شوطاً، نصفها للملاك والنصف الآخر للمحترفين، بواقع ثمانية أشواط يومياً.

وكانت اللجنة المنظمة للكأس قد أعلنت مواعيد أشواط الكأس، وخصص يوم الخميس لأشواط الفئات (شاهين فرخ، شاهين قرناس، حر فرخ، حر قرناس)، فيما ينظم الكأس يوم الجمعة أشواط الفئات (جير بيور فرخ، جير بيور قرناس، قرموشة جير فرخ، قرموشة جير قرناس)، فيما ستكون الأشواط الثمانية الأخيرة يوم السبت، وهي للفئات (جير شاهين فرخ، جير شاهين قرناس، تبع جير فرخ، تبع جير قرناس).

واشترط كأس موسم حائل أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، و24 صقراً لإجمالي السباق، بينما يحق للمحترفين تسجيل ثلاثة صقور لكل شوط، و36 صقراً لمجموع الأشواط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 75 صقراً ولا يقل عن سبعة صقور.

يشار إلى أن متحفاً للصقور يصاحب الكأس، ويعرض للزوار تاريخ هذا الطائر في شبه الجزيرة العربية، معرفاً بأنواعه وسُلالاته، وصفات الصقور ودورها مع الآباء والأجداد، معرفاً بالإرث الحضاري للصقور، ضمن فعاليات موسم حائل 2022 الذي يواصل فعالياته حتى 23 من ديسمبر المقبل.