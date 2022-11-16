فيديو يحبس الأنفاس.. #ثعبان ضخم يلتف حول عنق رجل هندي حاول اللهو معه #عاجل

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التفاف ثعبان ضخم حول عنق رجل هندي، خرج في رحلة صيد.

وعلى الرغم من هول المشهد إلا أن الحظ لعب دوره ، حيث بقى الهندي على قيد الحياة ، وتبيّن أن الرجل صادف الثعبان بينما كان في رحلة صيد، ولأنه كان مخموراً، أمسك الصياد الثعبان ليلهو معه، فالتف الأخير حول عنقه خانقاً إياه.

وبدأ الصياد الصراخ بينما شد الثعبان قبضته على عنقه، ما دفع ابنه البالغ من العمر 14 عاماً، ورفاقه إلى الإسراع بإنقاذه.

وبعد شد الحبل مدة 20 دقيقة، تمكن الفتى أخيرا من تحرير والده الذي خرج بشكل لا يصدق من المحنة الخانقة بإصابات طفيفة فقط.

يذكر أن هذه الحوادث تتكرر كثيراً في العالم، حيث شهدت الشهر الماضي حادثة ابتلع فيها ثعبان طوله 22 قدما جدة في إندونيسيا، وانتشر مقطع فيديو صادم أظهر لحظة العثور على رفاتها داخل جسد الوحش.