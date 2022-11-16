تراجع #أسعار_النفط إلى 93.26 دولارا

شهد سعر النفط، اليوم الأربعاء، تراجعاً مع ارتفاع إصابات كورونا في الصين.

وآثار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين ، أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، مخاوف تراجع الطلب على الوقود ليطغى على مخاوف تصاعد التوتر الجيوسياسي وتضاؤل المعروض من النفط.

سعر خام برنت

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت بنحو 60 سنتا، بنسبة 0.6%، ليسجل 93.26 دولار للبرميل .

سعر الخام الأميركي

كما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، 69 سنتا، بنسبة 0.8%، لتسجل 86.23 دولار للبرميل.

أسعار النفط عند التسوية

وارتفعت أسعار النفط، عند التسوية، أمس الثلاثاء، بعد تعليق إمدادات النفط مؤقتا لأجزاء من شرق ووسط أوروبا عبر جزء من خط أنابيب دروجبا، وفقا لمشغلي خط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا.