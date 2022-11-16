“#ماسك” يعلن تأجيل الاشتراك في خدمة العلامة الزرقاء على “#تويتر” حتى نهاية الشهر الجاري

أعلن رئيس شركة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه سيتم إعادة إطلاق الاشتراك في خدمة علامة التحقق الزرقاء على تويتر في 29 نوفمبر الجاري.

وقال "ماسك" في تغريدة على تويتر: "تأجيل إعادة إطلاق علامة التحقق الزرقاء حتى 29 نوفمبر للتأكد من أنها قوية للغاية".

وأوضح "ماسك" أنه في الإصدار الجديد، سيؤدي تغيير الاسم الذي تم التحقق منه إلى فقدان العلامة الزرقاء "حتى يتم تأكيد الاسم من قبل تويتر للوفاء بشروط الخدمة".

وكانت علامة التحقق الزرقاء محجوزة سابقا للحسابات التي تم التحقق منها للسياسيين والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.

وتم طرح خيار الاشتراك، المتاح لأي شخص على استعداد للدفع، في وقت سابق من الأسبوع الحالي لمساعدة تويتر على زيادة الإيرادات بينما يكافح ماسك للاحتفاظ بالمعلنين.