المملكة تجمع 6.6 مليار ريال من إصدارات #الصكوك المحلية لشهر نوفمبر

جمعت المملكة نحو 6.6 مليار ريال من إصدارات الصكوك المحلية لشهر نوفمبر، بعد أن وصل حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى 9.918 مليار ريال.

وتم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2022 ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ 9.918 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص 6.608 مليار ريال.

وأوضح المركز أنه الإصدار قسم إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 5.573 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت حجم الإصدار الثاني 1.035 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي