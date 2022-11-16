زلزال قوي يضرب #إندونيسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة جزيرة سومطرة في إندونيسيا

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة /سومطرة/ الإندونيسية، وكان مركز الزلزال على بعد 190 كيلومترا جنوب غربي منطقة "انجانو" بإقليم بنجكولو.

وأضافت أن الزلزال كام على عمق 10 كيلومترات، ولم تصدر أي تحذيرات من وقوع أمواج مد عاتية تسونامي.

كما لم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتتعرض إندونيسيا بانتظام للزلازل، بسبب وقوعها على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

وفي 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة ساحل جزيرة /سومطرة/ الإندونيسية، وتسبب في حدوث موجات مد عاتية /تسونامي/، مما أودى بحياة 220 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة.