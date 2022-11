لأول مرة .. “#ناسا” تنجح في إطلاق صاروخها العملاق “أرتيميس” إلى القمر (#فيديو)

نجحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الأربعاء في إطلاق صاروخها العملاق "أرتيميس" إلى الفضاء في أول رحلة تجريبية متكاملة له إلى القمر.

وتعتبر هذه الرحلة إلى القمر الأولى من بين عدة رحلات أخرى من المفترض أن تسمح للإنسان في النهاية بالوصول إلى المريخ.

وكانت "ناسا" قد ألغت في 3 سبتمبر الماضي العد التنازلي لإطلاق الصاروخ وأجلت المحاولة بعد فشل محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب وقود الهيدروجين السائل فائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة.

وتعتبر مهمة "أرتيميس 1" الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقًا؛ إيذانًا بإطلاق البرنامج الأمريكي للعودة إلى القمر، والذي يُفترض أنه سيتيح للبشرية لاحقًا الوصول إلى المريخ على متن المركبة.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022