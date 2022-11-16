رئيس إندونيسيا يُعلن انتهاء أعمال قمة العشرين ويُسلم رئاستها إلى الهند

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، انتهاء أعمال قمة مجموعة العشرين اليوم الأربعاء.

كما سلم " ويدودو" رئاسة المجموعة إلى الهند، بعد إعلان البيان الختامي للقمة المنعقدة في بالي.

ودعا الرئيس الإندونيسي كافة قادة مجموعة العشرين إلى تقديم يد العون للهند.

وأدان البيان الختامي لقمة بالي بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا. مشددًا على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو أمر غير مقبول.

وأشار البيان إلى أن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي، مرحبًا باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.