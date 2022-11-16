التضخم في #بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في 41 عاماً

قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر، متجاوزاً التوقعات البالغة 10.7% حيث استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة في الضغط على الأسر والشركات.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة سنوية في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.7%، وتمثل قراءة أكتوبر زيادة لأعلى مستوى في 40 عاماً عند 10.1% التي كانت في سبتمبر.

وعلى الرغم من إدخال خطة ضمان أسعار الطاقة الحكومية ، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أكبر المساهمات التي أدت لهذا الارتفاع جاءت من الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

كما ساهمت الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بشكل كبير، حيث ارتفعت بنسبة 16.4% في 12 شهراً حتى أكتوبر لتصل إلى أعلى معدل سنوي لها منذ سبتمبر 1977.

وتواجه البلاد أطول ركود على الإطلاق، وفقاً لبنك إنكلترا، بينما تحاول الحكومة والبنك المركزي تنسيق تشديد السياسة المالية والنقدية من أجل كبح جماح التضخم.

وسيلقي وزير المالية جيريمي هانت بياناً مالياً جديداً يوم الخميس ومن المتوقع أن يعلن عن زيادات ضريبية كبيرة وخفض الإنفاق في محاولة لسد فجوة تزيد عن 50 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة للبلاد.