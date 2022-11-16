البيان الختامي لـ”#قمة_العشرين” يدعو لتوفير #الطاقة للدول الأكثر تأثراً بارتفاع #الأسعار

أكد البيان الختامي لقمة دول مجموعة العشرين على ضرورة تجنب التقلبات المفرطة لأسعار صرف العملات، مؤكدا في الوقت ذاته على التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات.

وشدد على ضرورة توفير الطاقة للدول الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.

وأوضح البيان الختامي لقمة العشرين على ضرورة دعم القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار، مشددا على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو أمر غير مقبول.

وأعرب البيان الختامي للقمة في بالي عن إدانته بأشد العبارات للعدوان الروسي على أوكرانيا، كما أشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء تدين بحزم الحرب في أوكرانيا.

كما رحب باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، مشددا على أن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي.

كما أكد على العزم على مواصلة الجهود لخفض درجات الحرارة العالمية إلى 15 درجة مئوية.