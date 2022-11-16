«هل حدث تسرب؟».. تفاصيل الهجوم على #ناقلة_نفط قبالة سواحل #عمان  

كشفت شركة «إسترن باسيفك شيبينغ»، المالكة لناقلة النفط «باسيفيك زيركون»، اليوم، تفاصيل تعرض الناقلة لهجوم بطائرة مسيرة تحمل قنابل، قبالة سواحل عمان. وذكرت الشركة في بيان، أن الناقلة «باسيفيك زيركون» أصيبت بمـقـذوف قــبــالة ســواحل عمان. وأضافت: «السفينة كانت تحمل زيت الغاز، وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها». وأكدت عدم حصول تسرب في الشحنة، وكذلك عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم. وتعرضت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان لهجوم بطائرة مسيرة تحمل قنابل، وسط تصاعد التوترات مع إيران. وقال مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس»،إن الهجوم وقع قبالة سواحل عمان، وأضافت الوكالة أن ناقلة النفط التي تم قصفها قبالة سواحل عمان، يتم تشغيلها من شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي، وترفع علم ليبيريا. وذكر الأسطول الأميركي الخامس أنه «على علم بالحادث».