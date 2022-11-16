الحرس الوطني يفحص منسوبيه في «اليوم العالمي للسكري»

الرياض

تفاعلت وزارة الحرس الوطني ممثلة في الشؤون الصحية مع «اليوم العالمي للسكري»، من خلال حملة تثقيفية للوقاية من مرض السكري ومضاعفاته، اعتباراً من يوم الإثنين وحتى غداً الخميس، في بهو مسرح الوزارة، إلى جانب إجراء الفحوصات لمنسوبيها بمشاركة الطواقم الطبية.

وقدمت الشؤون الصحية في الوزارة عدداً من الخدمات الصحية بهدف التعريف بمرض السكري، وأنواعه، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، وتقديم الإرشادات التوعوية الصحية العامة، إضافة إلى قياس العلامات الصحية الحيوية للموظفين، وتقديم النصائح العامة ومنها ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

واشتملت الحملة على أركان تثقيفية خاصة بمشاركة عدد من الأخصائيين والأطباء بالقدم السكري، وأمراض القلب والشرايين، والسكتة الدماغية، واعتلال شبكة العين، والفشل الكلوي، وأمراض اللثة، إضافة إلى أحدث التطورات في مجال الوقاية والعلاج لمرضى السكري.