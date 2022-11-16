هجوم قوي من #ماكرون على #إيران: «نرصد  عدوانية متصاعدة من طهران»

شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوماً قوياً على إيران، واصفاً إياها بأنها تتعامل بعدوانية متزايدة مع فرنسا.

وقال «ماكرون» في مؤتمر صحفي بجزيرة بالي الإندونيسية، على هامش قمة مجموعة العشرين:«نرصد عدوانية متصاعدة من إيران».

وأضاف: «إيران تتعامل بعدوانية متزايدة مع فرنسا، سواء عبر اعتقال فرنسيين، أو عبر نشاطاتها الإقليمية المختلفة».

وأعلنت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، قبل أقل من أسبوع، أنه من المحتمل أن يكون مواطنان فرنسيان آخران مسجونين في إيران، ليبلغ إجمالي عدد المواطنين الفرنسيين المسجونين هناك 7 أشخاص.