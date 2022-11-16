سر أزمة #كريستيانو _رونالدو وكانسيلو فى مران البرتغال

كشفت تقارير برتغالية السبب الرئيسى وراء مشادة كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، وزميله جواو كانسيلو فى مران الأمس، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وجاء هذا بعد أن تجاهل برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، تحية زميله رونالدو فى غرف خلع الملابس بعد تصريحات الدون ضد مانشستر يونايتد، وهو ما أثار الشكوك حول علاقة الدون بالثنائى قبل المونديال.

وأكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن السبب وراء مشادة كانسيلو مع رونالدو، هو غضب الأول من قرار الإبقاء عليه بمقاعد البدلاء فى المباراة الودية ضد نيجيريا والمقرر لها غدًا الخميس، كإجراء احترازى خوفًا من الإصابات.

وأضافت الصحيفة أن فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال أخطره بأنه سيبدأ مباراة نيجيريا من على مقاعد البدلاء، وسيتم الدفع بزميله دالوت خوفًا من أى إصابات لنجم مان سيتى الذى يعد عنصرًا أساسيًا فى تشكيل برازيل أوروبا.