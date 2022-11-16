بعد إلغاء الوجبات.. #إيلون_ماسك لموظفي “#تويتر”: الالتزام بالنظام الصارم أو الرحيل

طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موظفي شركة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالالتزام بنظام العمل "الصارم" الجديد في الشركة، أو يغادرونها، وذلك طبقا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن رسالة بالبريد الالكتروني للموظفين صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، أنه طلب من موظفي "تويتر" النقر على رابط يؤكد التزامهم بنظام "تويتر" الجديد، وأن أي شخص لم يفعل ذلك، بحلول الخامسة مساء غد الخميس، سيحصل على مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر ماسك وقف وجبات الغداء المجانية للعاملين في المنصة؛ لتوفير 13 مليون دولار، موضحًا أن الوجبات كانت تكلف أكثر من 400 دولار لكل وجبة.