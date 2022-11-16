مدير #وكالة_الطاقة_الذرية: الأمور سيئة بما يكفي مع #إيران

وصف رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوضع الخاص بالملف النووي الإيراني بأنه «سيء بما يكفي»، مؤكداً عدم احراز أي تقدم بشأنه.

وقال «جروسي»: «لا نحقق أي تقدم في الملف النووي مع إيران. لم نصل إلى نقطة توافق بعد. لكن مستمرون في العمل الدبلوماسي».

وأعرب عن أمله في عقد الاجتماع التقني المقرر مع إيران، مضيفاً: «الأمور سيئة بما يكفي مع إيران، وأي اجتماع مقبل لن يزيدها تردياً».

وأضاف: «مستعدون للعمل مع إيران لمعالجة قضايا الضمانات العالقة. من مصلحة إيران التعاون»، مشدداً على أن «المسألة تقنية وليست سياسية».

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التحقيق حول آثار اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية لن يغلق.