زراعة أكثر من‏ 3 ملايين زهرة و21 ألف شجرة في #حائل خلال العام الجاري

زرعت أمانة منطقة حائل ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة ما يقارب ‏3 ملايين ‏زهرة موسمية، ‏وأكثر من 21 ألف شتلة شجرة، خلال العام الجاري، وذلك ‏في الحدائق والطرق والميادين العامة بالمدينة‏, ضمن خطط ومبادرات وزارة ‏الشؤون البلدية والقروية لتحسين ‏المشهد الحضاري.‏

‏وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي، المهندس سعود بن فهد آل علي، أن زراعة الأشجار والشتلات والزهور يهدف إلى تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، وتعزيز وتحسين الأثر الجمالي والمنظر البصري من ‏خلال الأشكال الجمالية للزهور، كما أنه ‏عامل جذب سياحي للمنطقة يسهم في تحسين الأجواء والحفاظ على البيئة.

وكشف عن أن أنواع الأشجار التي تم زراعتها هي «أكاسيا» و«جلوكا», لافتاً إلى أن اختيار أنواع ‏الأشجار المزروعة يأتي وفق محددات، أهمها ملاءمة الشجرة لظروف المدينة المناخية، ‏وتوفيرها الظل الواسع، ومحدودية استهلاكها للمياه.

وفيما يتعلق بالزهور، تم زراعة زهور «‏ماري جولد» و«بتونيا» و«أقحوان» ‏و«فم السمكة» و«قرنفل» و«امرانتس».