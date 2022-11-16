التعليم توجه بتغيير كلمة السر في جميع حسابات #نور و#فارس… #عاجل

الوئام -عبدالله العازمي

وجهت وزارة التعليم جميع مستفيديها «منسوبيها (بنين وبنات)، وأولياء الأمور»، بتغيير كلمة المرور لجميع حساباتهم في نظامي «نور» و«فارس».

تأتي هذه الخطوة حرصاً من وزاره التعليم على حماية وسرية معلومات منسوبيها، وتطبيقاً لضوابط الأمن السيبراني.

وبينت الوزارة أنه يتم إعادة تعيين كلمة السر باستخدام الجوال أو «الإيميل» المسجل على النظام.

وفي حال وجود خطأ بالجوال أو «الإيميل» أوعدم تسجيلهما، يرجى التواصل مع مدير المدرسة، أو الدعم الفني لنظام نور «رفع تذكرة دعم (تقني)» لاستعادة كلمه السر، أو الدخول عن طريق النفاذ الموحد.