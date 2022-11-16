استقرار #أسعار_النفط بعد مهاجمة ناقلة قبالة ساحل #عُمان

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدنا بددت المخاوف إزاء تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين، المكاسب الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في أعقاب هجوم على ناقلة للنفط قبالة سواحل عُمان.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أي 0.1 بالمئة، إلى 93.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1227 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 86.71 دولار للبرميل.

وسجل الخامان ارتفاعا كبيرا بعد أن تعرضت ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل عُمان ألحق بها أضرارا طفيفة، مما سلط الضوء على المخاطر الجيوسياسية في أزحم ممرات شحنات النفط في العالم.

وكانت أسعار النفط ارتفعت عند التسوية أمس الثلاثاء بعد تعليق إمدادات النفط مؤقتا لأجزاء من شرق ووسط أوروبا عبر جزء من خط أنابيب دروجبا، وفقا لمشغلي خط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا.

وتزامن الاضطراب مع انفجار في قرية بشرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين وأثار احتمال امتداد نطاق الصراع الروسي الأوكراني.

وفي الصين، تؤثر زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 على المعنويات على الرغم من الآمال التي صاحبت تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وأدى ذلك إلى إضعاف توقعات نمو الطلب على النفط، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023 من 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.

وفي وقت سابق، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل بسبب تصاعد التحديات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات القطاع انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما قدم بعض الدعم لأسعار النفط.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.