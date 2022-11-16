بعد توجيه #التعليم.. تعرف على طريقة تغيير كلمة السر لحسابات نظامي #نور و #فارس

كشفت وزارة التعليم طريقة تغيير كلمة المرور في حسابات نظامي «نور» و«فارس»، لجميع مستفيديها، بنين وبنات، وأولياء الأمور.

وأوضحت «التعليم» أنه لتغيير كلمة المرور في نظامي «نور» أو «فارس»، ينبغي الدخول على النظام المطلوب منهما، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الحالية، ثم إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

وتتمثل الخطوة الثالثة في اختيار إحدى الطريقتين لإرسال رابط تغيير كلمة المرور، إما رقم الجول أو البريد الإلكتروني المسجل في نظام «نور».

بعدها سيتم إرسال رابط لإعادة ضبط كلمة المرور، يلي ذلك فتح الرسالة الواردة من النظام، والنقر على «تحقق»، ليتم بعدها الانتقال بشكل مباشر إلى صفحة النظام لإعادة ضبط كلمة المرور.

وكانت وزارة التعليم وجهت جميع مستفيديها بتغيير كلمة المرور لحساباتهم في نظامي «نور» و«فارس» حرصاً منها على حماية وسرية معلومات منسوبيها، وتطبيقاً لضوابط الأمن السيبراني.