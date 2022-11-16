«خطف واغتيال».. #الاستخبارات_البريطانية: إيران خططت لتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة المتحدة

كشف مدير الاستخبارات البريطانية، كين ماكولوم، عن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة المتحدة.

وقال «ماكولوم» في تصريحات لصحيفة «التلغراف» البريطانية: «إيران خططت لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة المتحدة»

وعن طبيعة هذه العمليات، أوضح أن «إيران خططت لخطف واغتيال 10 مواطنين بريطانيين تعتبرهم (أعداءً للنظام الإيراني)»، مضيفاً: «رصدنا 10 تهديدات إيرانية خلال شهر واحد».

ويتزامن هذا مع إعلان وزارة الخارجية الفرنسية بشكل رسمي، قبل قليل، أن لديها معلومات عن احتجاز 7 مواطنين فرنسيين في إيران، محملة السلطات الإيرانية المسؤولية عن مصير الفرنسيين المحتجزين تعسفياً هناك.

وقبل ساعات، شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوماً قوياً على إيران، واصفاً إياها بأنها تتعامل بعدوانية متزايدة مع فرنسا.

وقال «ماكرون» في مؤتمر صحفي بجزيرة بالي الإندونيسية، على هامش قمة مجموعة العشرين:«نرصد عدوانية متصاعدة من إيران».