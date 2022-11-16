إيفانكا_ترامب تتخلى عن الحملة الرئاسية لوالدها: «تركت السياسة»

أعلنت إيفانكا ترامب، المستشارة السابقة في البيت الأبيض، تركها العمل السياسي، غداة إعلان والدها دونالد ترامب الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 2024.

وقالت «إيفانكا» في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «أحب والدي جداً. لكن في الوقت الحالي، أختار أن تكون أولويتي هي أبنائي الثلاثة، أرابيلا وثيودور وجوزيف، وحياتنا الخاصة».

وأضافت: «لا أعتزم الانخراط في العمل السياسي. أدعم والدي حتى يمضي قدماً، لكن سأفعل ذلك من خارج حلبة السياسة».

وبذلك لن تنخرط «إيفانكا»، التي كانت وزوجها جاريد كوشنر، مستشارين بارزين في إدارة «ترامب»، في الحملة الرسمية لعودة والدها إلى البيت الأبيض.